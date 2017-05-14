Суд Ровно арестовал киевлянина за призывы создать "Ровенскую народную республику"

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Суд Ровно арестовал киевлянина за попытку посягательства на территориальную целостность Украины и призывы создать "Ровенскую народную республику". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

"Установлено, что подозреваемый организовал попытку проведения 10 мая 2017 несанкционированного митинга в Ровно, на котором с привлечением за вознаграждение группы лиц пытался совершить действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины путем осуществления публичных призывов и распространения материалов с призывами о таких действий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники правоохранительных органов изъяли у участников акции плакаты и листовки под лозунгами "Ровенская Республика", "Янтарь - достояние Ровенской народной республики" и другие. "По инициативе прокуратуры к подозреваемому суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметили в ведомстве.

Согласно уголовному кодексу Украины, за данное правонарушение предполагается наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.