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Суд Ровно арестовал киевлянина за призывы создать "Ровенскую народную республику"

Международная панорама
14 мая, 11:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, мая. /ТАСС

Мужчина попытался провести в Ровно несанкционированный митинг. У участников акции изъяли плакаты с лозунгами "Ровенская Республика", "Янтарь - достояние Ровенской народной республики" и другие

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Суд Ровно арестовал киевлянина за попытку посягательства на территориальную целостность Украины и призывы создать "Ровенскую народную республику". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

"Установлено, что подозреваемый организовал попытку проведения 10 мая 2017 несанкционированного митинга в Ровно, на котором с привлечением за вознаграждение группы лиц пытался совершить действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины путем осуществления публичных призывов и распространения материалов с призывами о таких действий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники правоохранительных органов изъяли у участников акции плакаты и листовки под лозунгами "Ровенская Республика", "Янтарь - достояние Ровенской народной республики" и другие. "По инициативе прокуратуры к подозреваемому суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметили в ведомстве.

Согласно уголовному кодексу Украины, за данное правонарушение предполагается наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

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