СМИ: британские консерваторы после выборов могут получить в парламенте почти 400 мест

ЛОНДОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Правящая в Великобритании Консервативная партия может получить почти 400 мест в парламенте Соединенного Королевства по итогам предстоящих всеобщих выборов. Об этом сообщила газета Sunday Express.

По ее данным, таким образом тори могут побить рекорд 1983 года, когда Маргарет Тэтчер удалось заручиться поддержкой населения и провести 397 консерваторов в Палату общин, где заседают в общей сложности 650 депутатов. Если прогнозы британских аналитиков сбудутся, то у правящей партии в Вестминстере будет более чем значительное преимущество в 147 депутатских кресел. В то же время оппозиционной Лейбористской партии предрекают наихудший результат с 1930-х годов, как ожидается, число принадлежащих лейбористам депутатских мандатов в парламенте может снизиться с 229 до 147.

Букмекерские конторы также не верят в победу лейбористов на парламентских выборах. Так, если поставить на успех тори - получение ими парламентского большинства, то выигрыш составит всего 0,2% от поставленной суммы, в то время как в случае подобного исхода в пользу Лейбористской партии, выигрыш увеличится в 34 раза.

Британские депутаты в апреле поддержали предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести досрочные всеобщие парламентские выборы 8 июня. По замыслу главы британского правительства, они должны завершиться убедительной победой консерваторов и существенно укрепить их позиции в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС.