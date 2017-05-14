СМИ: Макрон произвел первые назначения в аппарате Елисейского дворца

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ПАРИЖ, 14 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Эмманюэль Макрон, вступивший в должность президента Франции, уже назначил своих ближайших помощников в аппарате Елисейского дворца. Об этом агентству France-Presse (AFP) сообщили источники из его окружения.
Так, генеральным секретарем стал Алекси Колер, работавший ранее в Агентстве участия государства в экономической деятельности, занимавший пост заместителя директора кабинета министра финансов Пьера Московиси, а затем ставший директором кабинета Макрона, когда тому доверили должность министра экономики.
Директором кабинета президента назначен Патрис Строзда. Он окончил престижную Национальную школу администрации. Ранее Строзда был префектом региона Бретань. В течение недолгого времени он находился на посту директора кабинета премьер-министра Бернара Казнёва, однако быстро покинул его, так как был назначен на важную должность префекта столичного региона Иль-де-Франс в ключевой период между двумя турами нынешних президентских выборов.
Советником Макрона по дипломатическим вопросам стал Филипп Этьенн. Также будучи выпускником Национальной школы администрации, он в 1995-1997 годах являлся заместителем директора кабинета главы МИД Эрве де Шаретт (в правительстве Алена Жюппе). Позже, в 2007-2010 годах, Этьенн был директором кабинета Бернара Кушнера, когда тот возглавлял МИД при президенте Николя Саркози. С 2009 по 2014 год он работал представителем Франции при Евросоюзе, а вплоть до последнего времени в качестве посла проводил интересы своей страны в Германии.
Специальным советником президента назначен 30-летний Исмаэль Эмельен. Это особо важная должность ближайшего помощника главы французского государства.