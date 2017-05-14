Источник: СБ ООН 16 мая обсудит ракетное испытание КНДР по запросу США и Японии

ООН, 14 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН 16 мая проведет закрытую встречу для обсуждения очередного ракетного испытания, проведенного КНДР. Как сообщил ТАСС осведомленный источник в штаб-квартире всемирной организации, с запросом о проведении консультаций обратились США и Япония.

"Встреча запланирована на вторник, 16 мая", - сказал собеседник агентства. По его словам, совещание состоится после заседания по Колумбии.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что новое ракетное испытание КНДР препятствует организации прямых переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, о возможности проведения которых говорил президент Дональд Трамп.

КНДР осуществила новый пуск баллистической ракеты близ города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). По сведениям Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США, ракета стартовала примерно в 23:30 мск 13 мая и упала в Японское море. "Тип ракеты устанавливается. Ее полет не соответствовал межконтинентальной баллистической ракете", - сообщил официальный представитель ПАКОМ майор Роб Шуфорд.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.