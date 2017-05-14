Постпред США: ракетный пуск в КНДР подрывает возможность переговоров между странами

ВАШИНГТОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новое ракетное испытание в КНДР только подрывает возможность организации прямых переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, тем более на высшем уровне. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Проведение ракетного испытания не является способом сесть (за стол переговоров - прим. ТАСС) с президентом (США Дональдом Трампом - прим. ТАСС), поскольку он совершенно не собирается этого делать", - подчеркнула американский дипломат в эфире телекомпании ABC. Она также демонстративно отвергла заявления представителей правительства Северной Кореи о том, что "при надлежащих условиях" Пхеньян будет готов вступить в переговоры с Вашингтоном. Лидер КНДР Ким Чен Ын "может сидеть там и перечислять все условия, какие хочет", сказала Хейли, являющаяся политическим назначенцем и занимавшая до недавних пор пост губернатора штата Южная Каролина. "Пока он (Ким Чен Ын - прим. ТАСС) не выполнит наши условия, мы с ним садиться (за стол переговоров - прим. ТАСС) не будем", - отметила постпред при ООН.

Она также заявила, что руководство КНДР находится в "состоянии паранойи". США продолжат "закручивать гайки" применительно к Северной Корее, добавила посол.

КНДР осуществила новый пуск баллистической ракеты близ города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). По сведениям Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США, ракета стартовала примерно в 23:30 мск 13 мая и упала в Японское море. "Тип ракеты устанавливается. Ее полет не соответствовал межконтинентальной баллистической ракете", - сообщил официальный представитель ПАКОМ майор Роб Шуфорд.

В начале текущего месяца Трамп в интервью службе новостей Bloomberg сигнализировал о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном, если посчитает это целесообразным. Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон через пару дней после этого предупредил, что Вашингтон будет готов вести переговоры с Пхеньяном лишь тогда, когда для этого возникнут подходящие, по мнению американской стороны, условия. "Мы готовы участвовать в переговорах, когда сложатся правильные условия", - сказал шеф американской дипломатии, комментируя проблему ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. В чем именно, с точки зрения новой администрации США, заключаются такие верные условия, он не пояснил.

Тиллерсон напомнил, что уже говорил недавно об отсутствии у США желания "договариваться о пути к столу переговоров" с Северной Кореей. "Пхеньян действовал таким образом на протяжении последних 20 лет", вынуждая Вашингтон по существу вести консультации о консультациях, считает руководитель внешнеполитического ведомства США. "Мы сядем (за стол переговоров - прим. ТАСС), - повторил он, - когда они будут готовы сесть (за стол переговоров - прим. ТАСС) при правильных условиях".