Китай осудил пуск баллистической ракеты КНДР

Семин заявил, что он впервые слышит об интересе "Локомотива" к футболисту НазаровуСпорт 14 мая, 11:10
Алекс: болельщики "Спартака" во всем мире заслужили победу клуба в РФПЛСпорт 14 мая, 10:29
Федор Емельяненко не жалеет об отказе выступать в UFCСпорт 14 мая, 10:08
Бабаев: ЦСКА не имеет предпосылок к продлению контракта с ЕременкоСпорт 14 мая, 9:48
Черчесов рассчитывает на Фернандеса в ближайших матчах сборной России по футболуСпорт 14 мая, 9:36
Лавров заявил, что не знает причину шумихи вокруг фотографий с его встречи с ТрампомПолитика 14 мая, 9:35
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/секКосмос 14 мая, 9:08
Миочич победил Дос Сантоса, защитив титул чемпиона UFC в тяжелом весеСпорт 14 мая, 9:06
Песков: Путин кратко переговорил с Эрдоганом в кулуарах форума "Один пояс - один путь"Политика 14 мая, 8:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайское правительство выступает против ракетных пусков КНДР, поскольку они противоречат позиции и решениям мирового сообщества в отношении северокорейской ракетно-ядерной программы. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, полученном ТАСС.
"Китайская сторона не приемлет подобные действия Пхеньяна, поскольку они идут вразрез с резолюциями Совета Безопасности (СБ) ООН, - подчеркивается в документе. - Ситуация на Корейском полуострове крайне сложная, поэтому все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность".
Как отмечается в заявлении, власти КНР пристально следят за ситуацией и надеются, что в регионе не будет спровоцирован новый виток эскалации напряженности.
КНДР 14 мая осуществила пуск баллистической ракеты из города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). По данным японских ВС, она пролетела около 800 км и упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Последний раз Пхеньян осуществлял ракетные пуски средней дальности из этого района в феврале текущего года.