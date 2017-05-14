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Китай осудил пуск баллистической ракеты КНДР

Международная панорама
14 мая, 10:10 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Власти КНР отметили, что подобные действия Пхеньяна идут вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН

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ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайское правительство выступает против ракетных пусков КНДР, поскольку они противоречат позиции и решениям мирового сообщества в отношении северокорейской ракетно-ядерной программы. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, полученном ТАСС.

"Китайская сторона не приемлет подобные действия Пхеньяна, поскольку они идут вразрез с резолюциями Совета Безопасности (СБ) ООН, - подчеркивается в документе. - Ситуация на Корейском полуострове крайне сложная, поэтому все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность".

Как отмечается в заявлении, власти КНР пристально следят за ситуацией и надеются, что в регионе не будет спровоцирован новый виток эскалации напряженности.

КНДР 14 мая осуществила пуск баллистической ракеты из города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). По данным японских ВС, она пролетела около 800 км и упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Последний раз Пхеньян осуществлял ракетные пуски средней дальности из этого района в феврале текущего года.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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