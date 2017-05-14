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Песков: Путин и Си Цзиньпин выразили обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове

Политика
14 мая, 8:56 UTC+3

Ранее КНДР провела запуск баллистической ракеты, предположительно, нового типа

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

© EPA/WU HONG/POOL

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обеспокоены эскалацией ситуации на Корейском полуострове после запуска ракеты КНДР.

"Разумеется, (Путин и Си Цзиньпин) достаточно подробно поговорили по ситуации на Корейском полуострове, была выражено обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация, как растет напряженность", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Была выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности, в том числе в связи с очередным пуском (ракеты КНДР)", - уточнил он.

Представитель Кремля отказался отвечать на вопросы о том, где был запуск КНДР и посоветовал обращаться за информацией к военным специалистам. Он выразил уверенность, что российское Министерство обороны отслеживает ситуацию.

"Встреча с Си Цзиньпином была очень подробной, очень насыщенной, произвели обзор и сверку часов по перечню актуальных вопросов двусторонних отношений и обменялись мнениями по региональной проблематике", - отметил Песков. По его словам, "этот обмен мнениями был продолжен и во время обеда (лидеров)".

Отвечая на вопрос журналистов, привез ли на этот раз Путин российское мороженое для Си Цзиньпина представитель Кремля признался: "Мороженое в этот раз нет". Путин подарил председателю КНР коробку этого лакомства во время двусторонней встречи на полях саммита G20 в Ханчжоу 4 сентября 2016 года.

КНДР осуществила 14 мая пуск баллистической ракеты из района северо-западного города Кусон, которая, по данным японского правительства, пролетела около 800 км и упала в Японское море в 400 км от основной территории Японии, но за пределами ее исключительной экономической зоны. Последний раз Пхеньян запускал баллистическую ракету средней дальности из этого района в феврале этого года.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Российско-китайские отношения Ситуация на Корейском полуострове
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Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
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