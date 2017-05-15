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Губернатор Окинавы раскритиковал ситуацию с военным присутствием США в префектуре

Международная панорама
15 мая, 3:09 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Такэси Онага отметил, что префектура продолжает страдать от инцидентов, связанных с военными базами США

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ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Самая южная японская префектура Окинава даже спустя 45 лет после того, как США передали административные права на нее обратно Японии, несет на себе бремя американского военного присутствия. С таким заявлением выступил губернатор префектуры Такэси Онага по случаю годовщины возвращения этих территорий, оккупированных Соединенными Штатами после окончания Второй мировой войны.

"После передачи (Японии) Окинава продолжает страдать от инцидентов, связанных с военными базами США, а также от экологических и других проблем. Это самое большое препятствие нашему развитию", - сказал он. Онага также отметил, что готов приложить все усилия, чтобы отстоять позицию префектуры в вопросе передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма.

По случаю 45-й годовщины передачи Окинавы Японии  около двух тысяч жителей острова устроили демонстрацию с требованиями остановить строительные работы в районе переноса авиабазы.

После поражения в битве за Окинаву, которая стала одной из самых ожесточенных во Второй мировой войне, контроль над островом перешел к США. В 1972 году Окинаву возвратили Японии, однако этот южный остров остался основным военным плацдармом США на востоке Азии. Сейчас здесь находятся около 70% всех американских военных объектов в Японии, занимающих пятую часть острова. В конце прошлого года Соединенные Штаты передали администрации префектуры 4 тысячи гектаров земли между деревнями Кунигами и Хигаси, которые входят в состав так называемого северного тренировочного полигона.

Авиабаза Футэмма морской пехоты США расположена на юге Окинавы в густонаселенном городе Гинован. Его жители давно добивались ликвидации этого объекта, считая, что полеты дислоцированных там конвертопланов MV-22 Osprey  представляют угрозу для местного населения, и в итоге эту базу было решено перенести в район Хэноко также в префектуре Окинава. Во время февральского визита в Японию главы Пентагона Джеймса Мэттиса стороны в очередной раз подтвердили, что этот вариант является единственно возможным, несмотря на то, что местные жители и власти требуют полного вывода Футэммы за пределы префектуры.

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