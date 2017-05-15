Социал-демократы не смогли конвертировать "эффект Шульца" в победы

Мартин Шульц несколько месяцев назад отказался от должности главы Европарламента и неожиданно для многих был выдвинут на пост председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Это стало началом масштабных перестановок в стане этой политической силы - Франк-Вальтер Штайнмайер стал президентом, Зигмар Габриэль - главой МИД, а Шульц был выдвинут в канцлеры. Такая встряска обернулась для "красных" стремительным ростом политических рейтингов, которые на стыке января и февраля сенсационно сравнялись с рейтингами партии Ангелы Меркель - Христианско-демократического союза (ХДС). Тогда политологи и СМИ в поисках емкого термина для всего происходящего во внутренней политике остановились на словосочетании "эффект Шульца".

3:0 в пользу ХДС

Придуманное политологами и СМИ словосочетание как нельзя лучше отражало подсчеты социологов: Шульц на тот момент даже не успел сделать никаких серьезных политических заявлений по будущей программе, а популярность социал-демократов все равно росла от одного только факта его назначения. Шли недели, но статус-кво сохранялся: политик молчал по будущей повестке, а СДПГ по опросам шла вровень с ХДС, хотя еще в конце прошлого года безнадежно отставала процентов на 10. Однако последние полтора месяца расставили многое во внутренней политике страны по своим местам: за это время прошли выборы в трех федеральных землях, везде социал-демократы проиграли консерваторам. Другими словами, СДПГ дивидендов из "эффекта Шульца" не получила.

26 марта СДПГ уступила ХДС в федеральной земле Саар, 7 мая в Шлезвиг-Гольштейне, но самое болезненное поражение "красные" потерпели накануне в Северном Рейне - Вестфалии. В этом субъекте федерации они доминировали с 1966 года с коротким перерывом на пять лет - с 2005 по 2010 год. Теперь же, в решающий момент, когда надо брать голоса в "своей" традиционной земле и на равных с христианскими демократами начинать борьбу перед выборами в Бундестаг 24 сентября, они сенсационно проигрывают: 3:0 в пользу Меркель за четыре с лишним месяца до выборов в федеральный парламент.

Считается, что выборы в ландтаги имеют региональную специфику и региональное значение, но только не в этом случае. В Северном Рейне - Вестфалии живут 18 млн человек, 13,1 млн из них имеют право голоса - 20% от численности избирателей во всей стране. По репутации СДПГ нанесен серьезный удар, от которого сложно будет оправиться в ближайшие месяцы. И это совсем не то, на что рассчитывали "красные", единогласно утвердив Шульца в должности председателя на мартовском съезде.

Правительство Северного Рейна - Вестфалии за последние полтора года столкнулось с проблемами в области внутренней безопасности, которые в итоге оказались роковыми для СДПГ. Новогодняя ночь в Кельне, когда тысячи мигрантов беспрепятственно и целенаправленно нападали на женщин, останется жирной кляксой в резюме министра внутренних дел, социал-демократа Ральфа Егера. Припомнили ему и дело Аниса Амри - беженца, зарегистрированного в Северном Рейне - Вестфалии, который совершил теракт в Берлине. Вразумительного ответа на вопрос, почему же вверенные ему органы безопасности упустили его из виду, он дать не смог.

Федеральный уровень и козыри Меркель

Не слишком ладятся дела у социал-демократов и на федеральном уровне. Впрочем, здесь судить можно только отталкиваясь от оценок социологов.

В Bild am Sonntag был опубликован опрос общественного мнения, согласно которому ХДС вновь опережает СДПГ в рейтинге популярности на те самые 10%, что были до переезда Шульца из Брюсселя в Берлин. Меркель опять проявила прагматизм и умело распорядилась методом, который выручал ее не раз: она просто переждала период роста популярности социал-демократов и никак не отвечала на нападки в свой адрес. Параллельно с этим она делала свою работу: собирала положительные отклики в СМИ за жесткую позицию Турции, за принципиальность по Brexit, проводила встречи с мировыми лидерами.

Меркель умело распорядилась раскаленной обстановкой в мире. На Ближнем Востоке ведется война с террористами, Европейский союз на фоне роста популярности популистов лишился Великобритании, в США президентом стал Дональд Трамп, которого в Европе считают человеком, далеким от идеалов свободного общества, не удается уладить кризис на Украине. Германского канцлера и раньше - еще во время финансовых неурядиц в Греции - называли якорем европейкой стабильности. Сложно себе представить, что большинство немцев захотят пойти на эксперименты в нынешних условиях.

Тем более главный "эксперимент", с которым столкнулось общество ФРГ, как кажется, остался в прошлом: речь идет, разумеется, о миграционном кризисе. Никакая внешняя политика не влияет на настроения электората так, как ситуация внутри страны, а ситуация эта стабилизировалась. Когда Меркель открыла границы для беженцев, когда они начали приезжать тысячами ежедневно, за голову взялись даже ее однопартийцы. Однако сейчас по так называемому балканскому маршруту прибывает в среднем по 30 беженцев в день, а о тех сотнях тысячах, что приехали на пике кризиса, вспоминают редко.

До выборов в Бундестаг, по итогам которых будет определен канцлер, остается четыре с лишним месяца. За это время статус-кво может измениться, учитывая, что в рядах ХДС много проблем: взять хотя бы постоянные скандалы в минобороны.

Кроме того, никто не знает, что будет, если, к примеру, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану заблагорассудится отменить соглашение с ЕС по беженцам, на что он, к слову, несколько раз намекал, и иностранцы вновь тысячами хлынут в Германию. Поползут ли рейтинги ХДС опять вниз? Перейдет ли электорат в таком случае к СДПГ или как раньше к популистам из "Альтернативы для Германии"?

Ответа на эти вопросы наблюдатели предпочитают пока не давать, чтобы не сотрясать воздух. Ведь и о поражении социал-демократов в Северном Рейне - Вестфалии никто даже и подумать не мог еще неделю назад.

Антон Долгунов