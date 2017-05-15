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Почти 30 тысяч китайских компаний пострадали от вируса WannaCry

Международная панорама
15 мая, 15:57 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

Вирус инфицировал серверы более чем 4300 учреждений, сообщила китайская IT-фирма Qihoo 360

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Почти 30 тысяч компаний и учреждений пострадали в КНР от воздействия хакерского вируса-вымогателя WannaCry, который продолжает распространяться по всему миру. В материковом Китае он поразил "сотни тысяч компьютеров". Такие данные привела китайская IT-фирма Qihoo 360, специализирующаяся на средствах безопасности для интернета.

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По ее данным, вирус инфицировал серверы более чем 4300 учреждений. Кибератакам подверглись сети правительственных организаций, больниц, торговых центров, транспортных служб. В частности, серьезный ущерб причинен компьютерным системам Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Так, многие принадлежащие ей автозаправочные станции с вечера пятницы не смогли принимать кредитные карточки и электронные средства оплаты.

По сообщению радиотелевещательной корпорации RTHK, в Гонконге ущерб от вируса оказался крайне незначительным - пока зафиксировано всего 18 случаев заражений. При этом в правительственных структурах инцидентов не отмечено.

С 12 мая значительное число компьютеров по всему миру подверглось атаке вируса, который требовал перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. По данным Европола, жертвами хакеров стали не менее 200 тысяч физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где кибернападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.

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