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Делегации сирийской оппозиции прибыли на межсирийские переговоры в Женеву

Международная панорама
15 мая, 17:49 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 15, мая. /ТАСС

На переговоры также прибыли делегации "московской" и "каирской" групп оппозиции

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ЖЕНЕВА, 15 мая. /ТАСС/. Делегация сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) прибыла в Женеву для участия в межсирийских переговорах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Глава делегации Наср аль-Харири позднее намерен провести пресс-конференцию, на которой изложит взгляды ВКП на начинающийся 16 мая шестой раунд дискуссий.

В Женеву также прибыли делегации "московской" и "каирской" групп оппозиции. Первую, как и во время прошлого раунда, возглавляет Муханнад Длейкан, вторую - Фирас аль-Халиди (на прошлом раунде делегацию возглавлял Джамаль Сулейман. - Прим. ТАСС).

Ранее сегодня спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что состав представительства оппозиции соответствует требованиям резолюции 2254 по Сирии и остается тем же, что и в предыдущих раундах.

В Женеве также находится делегация правительства Сирии во главе с постоянным представителем САР при ООН Башаром Джаафари.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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