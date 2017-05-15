Власти Киева планируют отказаться от российской электроники и ПО

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КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Комиссия по вопросам транспорта, связи и рекламы горсовета Киева поддержала проект запрета на использование программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, которое разработано или произведено в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Запрет распространится на местные органы исполнительной власти, местного самоуправления и коммунальные предприятия, учреждения и организации", - говорится в сообщении.
Инициатива, по мнению авторов, не потребует дополнительного финансирования. Они объясняют такое положение перераспределением средств, которые ранее шли на ежегодное обслуживание зарубежного программного обеспечения в пользу затрат на собственные разработки. "Затраты на внедрение программы будут даже меньше, чем ее ежегодное обслуживание", - уверены разработчики.
В сентябре 2015 года кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) запретил использовать российское программное обеспечение, разработчики которых попали под санкции. В частности, речь шла о компании "Лаборатория Касперского".