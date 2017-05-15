США вновь призвали РФ повлиять на Дамаск с целью обеспечить перемирие в Сирии

Константин Райкин впервые в РФ представил спектакль по пьесе "Ваня и Соня и Маша и Гвоздь"Культура 15 мая, 19:21
Аномальный холод в Поволжье бьет рекорды и угрожает посевной кампанииВ стране 15 мая, 19:18
"Платон" с момента запуска системы собрал более 25,1 млрд рублейЭкономика и бизнес 15 мая, 19:15
Мутко: футболист "Урала" Павлюченко поступил неэтично, за свои поступки нужно отвечатьСпорт 15 мая, 19:08
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп. ДосьеБиографии и справки 15 мая, 19:04
Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКАСпорт 15 мая, 19:03
Диего Марадона заявил, что ему предлагали тренерскую работу в РоссииСпорт 15 мая, 18:55
IAAF пока не ответила на запрос ВФЛА о сроках рассмотрения остальных заявок атлетов РФСпорт 15 мая, 18:49
СМИ: затронувшая 200 тыс. компьютеров по всему миру кибератака может повторитьсяОбщество 15 мая, 18:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на президента Сирии Башара Асада с целью обеспечить перемирие в стране, которое привело бы к политическому решению для прекращения конфликта. Об этом журналистам заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Мы призываем Москву использовать свое влияние на Башара Асада с целью установить прекращение огня. Эти действия позволят создать условия для политического решения конфликта", - сказала она.
Науэрт отметила, что на прошлой неделе на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым госсекретарь Рекс Тиллерсон подчеркнул, что "Россия имеет огромное влияние" на Асада. Глава российского МИД, по словам Науэрт, сказал, что цели России и США совпадают, обе страны хотят видеть Сирию "стабильной и единой".