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США вновь призвали РФ повлиять на Дамаск с целью обеспечить перемирие в Сирии

Международная панорама
15 мая, 19:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, "эти действия позволят создать условия для политического решения конфликта"

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ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на президента Сирии Башара Асада с целью обеспечить перемирие в стране, которое привело бы к политическому решению для прекращения конфликта. Об этом журналистам заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы призываем Москву использовать свое влияние на Башара Асада с целью установить прекращение огня. Эти действия позволят создать условия для политического решения конфликта", - сказала она.

Науэрт отметила, что на прошлой неделе на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым госсекретарь Рекс Тиллерсон подчеркнул, что "Россия имеет огромное влияние" на Асада. Глава российского МИД, по словам Науэрт, сказал, что цели России и США совпадают, обе страны хотят видеть Сирию "стабильной и единой".

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