Информатор WikiLeaks Мэннинг после выхода из тюрьмы останется в армии США

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Информатор организации Wikileaks Брэдли Мэннинг останется на военной службе после того, как будет освобожден из тюрьмы в среду, 17 мая.
Об этом в интервью газете USA Today сообщил в воскресенье представитель ВС США Дэйв Фостер.
"Рядовой Мэннинг останется на военной службе в качестве солдата, находящегося в длительном неоплачиваемом отпуске, которому, однако, будут доступны медицинская страховка и прочие полагающиеся по закону возможности. В таком статусе он будет находиться до окончательного решения по апелляции его приговора", - цитирует издание представителя армии США. Он отметил, что жалование Мэннингу выплачиваться не будет.
Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован на военной базе США в Кувейте в 2010 году за то, что передал Wikileaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.
В августе 2013 года военный суд на базе Форт-Мид в штате Мэриленд приговорил Мэннинга к 35 годам лишения свободы. 17 января этого года администрация уходящего президента США Барака Обама объявила о смягчении наказания информатору WikiLeaks.
В 2013 году Мэннинг заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси. В феврале 2015 года начальник военной тюрьмы Форт-Ливенуорт полковник Эрика Нельсон официально разрешила заключенному начать гормональную терапию с целью смены пола.