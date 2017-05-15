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Информатор WikiLeaks Мэннинг после выхода из тюрьмы останется в армии США

Международная панорама
15 мая, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

17 января администрация уходящего президента США Барака Обама объявила о смягчении наказания информатору, которого приговорили ранее к 35 годам

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Брэдли Мэннинг

Брэдли Мэннинг

© EPA/PETE MAROVICH

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Информатор организации Wikileaks Брэдли Мэннинг останется на военной службе после того, как будет освобожден из тюрьмы в среду, 17 мая.

Об этом в интервью газете USA Today сообщил в воскресенье представитель ВС США Дэйв Фостер.

"Рядовой Мэннинг останется на военной службе в качестве солдата, находящегося в длительном неоплачиваемом отпуске, которому, однако, будут доступны медицинская страховка и прочие полагающиеся по закону возможности. В таком статусе он будет находиться до окончательного решения по апелляции его приговора", - цитирует издание представителя армии США. Он отметил, что жалование Мэннингу выплачиваться не будет.

Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован на военной базе США в Кувейте в 2010 году за то, что передал Wikileaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.

В августе 2013 года военный суд на базе Форт-Мид в штате Мэриленд приговорил Мэннинга к 35 годам лишения свободы. 17 января этого года администрация уходящего президента США Барака Обама объявила о смягчении наказания информатору WikiLeaks.

В 2013 году Мэннинг заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси. В феврале 2015 года начальник военной тюрьмы Форт-Ливенуорт полковник Эрика Нельсон официально разрешила заключенному начать гормональную терапию с целью смены пола.

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