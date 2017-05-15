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Белый дом: России и Китаю следует ужесточить санкции в отношении КНДР

Международная панорама
15 мая, 22:04 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер подчеркнул, что КНДР "продолжают угрожать США и их союзникам", а также КНР и России

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ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. КНДР представляет угрозу для всех стран региона, в том числе для РФ и Китая, поэтому США призывают Москву и Пекин оказать санкционное давление на Пхеньян для стабилизации ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во время регулярного брифинга для журналистов.

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© EPA/HOW HWEE YOUNG

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По его словам, действия КНДР "продолжают угрожать США и их союзникам", а также КНР и России. "Мы призываем всех игроков в регионе, особенно Пекин и Москву, сделать все, что в их силах с точки зрения санкций (против Пхеньяна), чтобы разрешить ситуацию и вернуть стабильность на (Корейский) полуостров", - сказал он.

В минувшие выходные КНДР осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12". Ракета пролетела 787 км и упала в Японском море, максимальная высота ее полета составила 2111 км. По данным японского Министерства обороны, запуск был произведен из района города Кусон, расположенного в северо-западной провинции Пхенан-Пукто. Последний раз Пхеньян осуществлял пуски ракет средней дальности из этого места в феврале текущего года.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведенного в КНДР 16 апреля испытательного пуска ракеты, который, по данным ВС США, оказался неудачным: ракета взорвалась практически сразу после старта. Кроме того, в американской печати циркулируют сообщения о возможной подготовке КНДР к ядерному испытанию. При этом США приступили к размещению противоракетного комплекса THAAD на территории Южной Кореи.

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Спайсер, Шон
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