Минобороны Армении сообщило о применении азербайджанскими ВС управляемой ракеты в Карабахе

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ЕРЕВАН/БАКУ, 15 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян, Севиндж Абдуллаева/. Вооруженные силы Азербайджана нанесли в понедельник удар управляемой ракетой по военному объекту в зоне нагорно-карабахского конфликта. С таким утверждением выступило министерство обороны Армении.
По его версии, "15 мая около 16:30 (по местному времени, 15:30 мск) противник предпринял очередную провокацию на восточном направлении линии соприкосновения, обстреляв управляемой ракетой военный объект". В результате удара "частично повреждена одна единица военной техники", потерь в живой силе нет, сообщило оборонное ведомство.
Ранее пресс-служба министерства обороны Азербайджана сообщила, что вооруженные силы страны уничтожили армянский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"15 мая военнослужащие ВС Армении вывели на новую позицию на передовой линии обороны на Физулинско-Ходжавендском направлении фронта зенитный ракетный комплекс "Оса", попытавшись взять под контроль воздушное пространство", - сообщило ведомство. По его версии, "ЗРК "Оса" и транспортно-заряжающая машина были полностью выведены из строя огнем, а личный состав уничтожен".
В Нагорном Карабахе в ночь на 2 апреля прошлого года резко обострилась обстановка: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в этом районе. В трехстороннем заявлении, принятом 20 июня по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге, стороны подтвердили приверженность нормализации обстановки.