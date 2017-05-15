Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны Армении сообщило о применении азербайджанскими ВС управляемой ракеты в Карабахе

Международная панорама
15 мая, 23:19 дата обновления: 15 мая, 23:23 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

Отмечается, что в результате удара "частично повреждена одна единица военной техники", потерь в живой силе нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН/БАКУ, 15 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян, Севиндж Абдуллаева/. Вооруженные силы Азербайджана нанесли в понедельник удар управляемой ракетой по военному объекту в зоне нагорно-карабахского конфликта. С таким утверждением выступило министерство обороны Армении.

По его версии, "15 мая около 16:30 (по местному времени, 15:30 мск) противник предпринял очередную провокацию на восточном направлении линии соприкосновения, обстреляв управляемой ракетой военный объект". В результате удара "частично повреждена одна единица военной техники", потерь в живой силе нет, сообщило оборонное ведомство.

Ранее пресс-служба министерства обороны Азербайджана сообщила, что вооруженные силы страны уничтожили армянский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"15 мая военнослужащие ВС Армении вывели на новую позицию на передовой линии обороны на Физулинско-Ходжавендском направлении фронта зенитный ракетный комплекс "Оса", попытавшись взять под контроль воздушное пространство", - сообщило ведомство. По его версии, "ЗРК "Оса" и транспортно-заряжающая машина были полностью выведены из строя огнем, а личный состав уничтожен".

В Нагорном Карабахе в ночь на 2 апреля прошлого года резко обострилась обстановка: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в этом районе. В трехстороннем заявлении, принятом 20 июня по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге, стороны подтвердили приверженность нормализации обстановки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нагорно-карабахский конфликт
Страны
Армения Азербайджан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него
2
Сборная России разгромила команду Латвии на чемпионате мира по хоккею
3
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
4
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
5
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
6
Макрон и Меркель анонсировали дорожную карту развития ЕС
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама