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Обама заявил, что решение не бомбить Сирию потребовало от него "политического мужества"

Международная панорама
15 мая, 23:50 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Экс-президент США сказал, что причина, по которой это было непростым решением, заключается в том, что за военные действия всегда хвалят, а за бездействие как правило критикуют

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ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Решение не бомбить Сирию после осуществленных там химических атак потребовало от экс-президента США Барака Обамы наибольшего политического мужества. Об этом он заявил беседе с Джеком Шлоссбергом, внуком президента Джона Кеннеди, текст которой распространила в понедельник газета Politico.

"В действительности решением, которое потребовало наибольшего политического мужества, было решение не бомбить Сирию после того, как стало известно о применении там химического оружия, а вести с ними (с сирийскими властями) переговоры о ликвидации химоружия", - сказал Обама.

Речь идет о событиях 2013 года, когда после сообщений о применении в пригороде Дамаска химического оружия Франция и США при поддержке ряда арабских государств серьезно рассматривали вопрос о нанесении ударов по Сирии. Впоследствии между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри в Женеве была достигнута рамочная договоренность об уничтожении сирийского химоружия, после чего соответствующая резолюция была единогласно принята Советом Безопасности ООН.

"Причина, по которой это было непростым решением, заключается в том, что за военные действия вас всегда хвалят, но за бездействие как правило критикуют", - утверждал бывший американский лидер, имея в виду решение нынешнего президента Дональда Трампа нанести ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Эту операцию Вашингтон назвал ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

Москва назвала американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

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