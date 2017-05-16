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Смена правительства в Сеуле не тревожит Пентагон в плане развертывания системы ПРО THAAD

Международная панорама
16 мая, 0:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Представитель минобороны США также подчеркнул, что первая батарея THAAD в Республике Корея поставлена на боевое дежурство и достигла "начального", хотя и не "полного" боевого потенциала

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Недавняя смена правительства в Южной Корее не тревожит Пентагон в плане развертывания в этой стране американского зенитно-ракетного комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Представитель министерства обороны США капитан первого ранга Джефф Дэвис заверил в этом журналистов на брифинге в Вашингтоне.

Прежде всего, отвечая на вопросы на эту тему, он подчеркнул, что первая батарея THAAD в Республике Корея поставлена на боевое дежурство и достигла "начального", хотя и не "полного" боевого потенциала. "Это еще не те безукоризненные возможности, которые мы хотели бы видеть, но начальная способность сбивать северокорейские ракеты уже есть", - сказал военный.

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На просьбу подтвердить, что доставка второй такой же батареи заторможена из-за смены правительства в Сеуле и что новые южнокорейские власти начали консультации с Пекином, американский военный прямого ответа не дал. По его словам, он не знает, чем может беспокоить Китай развертывание "сугубо оборонительной" системы оружия, хотя и в курсе, что такая обеспокоенность имеет место.

"Конечно, в Южной Корее мы находимся по приглашению этой республики, - сказал Дэвис. - Но мы должны выполнять союзные обязательства. И мы обязаны держать там все необходимое, чтобы защищать Республику Корея... от агрессии с севера".

"Конечно, мы будем и дальше все это обсуждать с новыми корейскими властями, - продолжал представитель Пентагона. - (Но) я бы не стал придавать чрезмерного значения смене правительства. Правительства и раньше много раз менялись, и у них, и у нас. За шесть с половиной десятилетий наш союз удержался при очень многих сменах правительства".

На просьбы уточнить, достаточны ли были возможности уже развернутой батареи THAAD для того, чтобы сбить последнюю ракету, запущенную в минувшие выходные КНДР, и установлена ли уже американцами РЛС Х-диапазона, Дэвис не ответил. "Мы не станем сообщать технические подробности сверх сказанного по причинам, которые, надеюсь, понятны", - заявил он. Во вступительном слове Дэвис указывал, что "тип ракеты", запущенной КНДР, "все еще уточняется", но "полетные характеристики несовместимы с межконтинентальной баллистической ракетой". Соответственно профильное командование ВС США сделало вывод, что ракета "не представляла угрозы" для Северной Америки, сказал представитель Пентагона.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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