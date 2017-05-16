Президент Турции "сверит часы" с США по сирийскому урегулированию и курдскому вопросу

АНКАРА, 16 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган постарается добиться от американского коллеги Дональда Трампа конкретизации позиции Соединенных Штатов по курдам в Сирии и в целом по сотрудничеству в урегулировании сирийского кризиса. Он начинает двухдневный визит в Вашингтон.

Главным раздражителем для Анкары остается политика США в отношении партии "Демократический союз" (ДС) и ее боевого крыла "Силы народной самообороны" (СНС), которые Турция считает террористическими организациями. Вашингтон еще при администрации Барака Обамы открыто поддерживал ДС и СНС, но совсем недавно Пентагон санкционировал поставки сирийским курдам тяжелого вооружения, что сильно разозлило Турцию.

Руководство республики многократно заявляло, что помощь ДС и СНС фактически означает содействие Рабочей партии Курдистана, с которой уже более 30 лет борется Анкара. Кроме того, вооружение сирийских курдов, по словам Эрдогана, представляет "угрозу национальной безопасности Турции". Здесь считают, что с ростом боевых возможностей курдские формирования будут более решительно действовать на севере Сирии и добиваться независимости, а это может нанести удар по территориальной целостности арабской страны.

Эрдоган поставит вопрос ребром

Перед отлетом в США Эрдоган изложил турецким СМИ цели своего визита, который является долгожданным, поскольку со времени избрания Трампа турецкий лидер лишь пару раз разговаривал с ним по телефону. Ранее США посетили руководители Минюста, разведки и начальник Генштаба ВС Турции. В центре внимания их встреч, как сообщил Эрдоган, была "в основном сирийская тематика". Что касается конкретно министра юстиции Бекира Боздага, то он ездил прояснить перспективу выдачи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция считает ответственным за провалившуюся попытку путча 15 июля 2016 года.

"Целью предварительных контактов было прояснение позиции США по ДС и СНС с тем, чтобы наши нынешние переговоры прошли легче. Было передано большое количество документов по теме, и теперь мы проведем итоговые переговоры, после которых примем окончательное решение. Если мы стратегические союзники, то надо действовать именно в этом ключе. Если же стратегический альянс будет отодвинут на второй план, то нам нужно заботиться о своих интересах", - сказал Эрдоган.

По его словам, он "не может позволить, чтобы этот союзнический альянс был направлен против интересов Турции". Турецкий президент отметил также, что Трампу досталось тяжелое наследие в Сирии и Ираке, "где сейчас все еще работают люди Обамы".

"ДС и СНС - террористы. Преподносить в качестве обязательного сотрудничество с СНС в борьбе с "Исламским государством" (запрещенной в РФ экстремистской группировкой) - это бить по репутации коалиции и США. Мы отлично справимся совместно с НАТО и региональными странами, что мы доказали в Джараблусе, Дабке, Эр-Раи (в ходе турецкой операции "Щит Евфрата"). И теперь давайте докажем это в Манбидже и Ракке", - сказал Эрдоган.

Турция хочет освободить Манбидж от ДС и СНС и пойти вместе с коалицией, бок о бок с США, на город Ракка. Таким образом Анкара надеется заметно укрепить свое влияние в регионе. В противном случае она, как уже не раз заявлялось, готова действовать в одиночку. Ранее в СМИ уже появлялись данные о том, что готовится второй этап "Щита Евфрата" под названием "Меч Евфрата". Эта операция якобы будет предусматривать и артиллерийские обстрелы, и удары ВВС, и наземную фазу в сотрудничестве с арабскими боевыми формированиями в Сирии.

Кроме того, Эрдогану нужно выяснить, что Трамп на самом деле думает о будущем сирийского президента Башара Асада.

Разведка перед поездкой

Эрдоган едет в Вашингтон далеко не с пустым блокнотом: 3 мая он говорил о Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным, а 14-15 мая обсудил двусторонние отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Таким образом турецкий лидер скорректировал свою дорожную карту диалога с Трампом.

На эти контакты Эрдоган пошел с намерением узнать позицию двух основных держав Евразии. С Китаем в основном рассматривались экономические вопросы, как двусторонние, так и в контексте возрождения Великого Шелкового пути, одна из трех транспортных артерий которого пройдет через Турцию. Предположительно, лидеры коснулись и вопросов сотрудничества в оборонной сфере, поскольку перспективы закупки Турцией вооружения не у НАТО нервируют как альянс в целом, так и США в частности.

Отношения Турции с РФ сложнее, учитывая влияние кризиса в Сирии. Отдельной темой остается судьба Асада. В Анкаре понимают, что Москва продолжит отстаивать интересы Дамаска. Некоторые турецкие аналитики считают, что вопрос о будущем президента Сирии может решаться Россией и Соединенными Штатами, а мнение Турции спрашивать не станут. Этого хочет избежать Эрдоган, поэтому не исключено, что в ходе американской поездки он поднимет и данную тему, причем в резкой форме: "Асад должен уйти".

Выдача Гюлена

Больших надежд на то, что Эрдоган договорится с Трампом о выдаче Гюлена, ни у кого нет. Но турецкий лидер ожидаемо будет требовать этого от Вашингтона, апеллируя к десяткам направленных Минюстом коробок с досье на проповедника с описанием его преступлений. И на итоговой пресс- конференции, если она состоится, Эрдоган скорее всего снова уколет американцев, намекнув, что они укрывают у себя террориста, а не просто мусульманского богослова.

Однако более интересным станет то, что скажет по этому поводу сам Трамп. До сих пор у него не было повода комментировать тему выдачи Гюлена, но, судя по публиковавшимся ранее заявлениям Белого дома, США не меняли позицию по данному вопросу со времен пребывания Обамы у власти.

В любом случае тон высказываний Трампа о Гюлене позволит понять, насколько конструктивно прошли переговоры двух лидеров.