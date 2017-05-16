WP: помощник Трампа случайно раскрыл телефонный номер главы Пентагона

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Корреспондент The Washington Post сфотографировал лист бумаги с номером телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса, находившийся в руке у Кита Шиллера, помощника президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в понедельник американское издание.
Оно опубликовало фотографию Трампа и Шиллера, который держит несколько бумажных листов. На одном из них четко было видно имя Мэттиса и его контактный телефон. Редакция издания заметила это благодаря одному из своих читателей.
В итоге один из корреспондентов The Washington Post Рэйчел Мантейфель набрала номер, запечатленный на фотографии. "Я позвонила. Я попала на автооответчик. Это был он", - рассказала она.
После этого газета убрала фотографию с контактным номером Мэттиса.