Янукович в суде хочет лично задать вопросы Порошенко и организаторам госпереворота

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении в суде лично задавать вопросы действующему главе государства Петру Порошенко, экс-премьеру Арсению Яценюку, спикеру Рады Андрею Парубию и секретарю Совбеза Александру Турчинову об их роли в государственном перевороте 2014 года. Об этом говорится в заявлении экс-президента.

"В Оболонском суде я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, (генерального прокурора Юрия) Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы к ним у меня уже готовы", - говорится в тексте заявления, которое опубликовал в Facebook пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир. По мнению бывшего президента, указанные люди совершили государственную измену и виновны в развязывании военных действий в Донбассе.

Янукович уточнил, что в настоящее время ожидает вызова из ростовского суда для участия в судебном процессе в Киеве в режиме видеоконференции. Он напомнил, что всегда настаивал на публичных показаниях и выступал за открытое расследование государственного переворота 2014 года, а также последующих трагических событий на Украине с привлечением международных структур.

Печерский районный суд Киева 20 января разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Адвокат Януковича Виталий Сердюк считает, что судебный процесс будет иметь сугубо политический характер, так как ранее со стороны обвинения было допущено огромное количество нарушений. Одним из них он назвал отсутствие оформленного должным образом вызова Януковича в суд.

В Оболонском районном суде Киева 4 мая состоялось первое подготовительное заседание по обвинению Януковича в госизмене. Было рассмотрено несколько ходатайств, в частности, суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе по видеосвязи. Следующее заседание назначено на 18 мая.