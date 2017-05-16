ПХЕНЬЯН, 16 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Самые совершенные системы вооружений "более не являются эксклюзивной собственностью Соединенных Штатов". Об этом заявил представитель северокорейского министерства иностранных дел.

"КНДР нанесет ответный удар в случае провокации со стороны США", - подчеркнул дипломат, комментируя произведенный Пхеньяном 14 мая запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12".

Он категорически отверг заявление Совета Безопасности ООН с осуждением этого пуска, осуществленного, как утверждают в КНДР, "для укрепления сил ядерного сдерживания в интересах самообороны". Представитель МИД подверг критике Совбез, который "никак не отреагировал на проведенные недавно США испытания двух межконтинентальных баллистических ракет".

Он предупредил, что "право на самооборону является важнейшим принципом защиты суверенитета государства". Поэтому КНДР, отмечается в заявлении, "будет рассматривать выдвинутые против нее обвинения в данной сфере как грубейшее вмешательство во внутренние дела республики".

В понедельник СБ ООН осудил очередное ракетное испытание, проведенное КНДР 14 мая. В принятом заявлении для печати члены Совбеза выразили обеспокоенность "крайне дестабилизирующим поведением" Пхеньяна, который осуществляет пуски баллистических ракет в нарушение резолюций.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.