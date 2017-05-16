Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КНДР нанесет ответный удар в случае провокации со стороны США

Международная панорама
16 мая, 15:19 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Отмечается, что "право на самооборону является важнейшим принципом защиты суверенитета государства"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 16 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Самые совершенные системы вооружений "более не являются эксклюзивной собственностью Соединенных Штатов". Об этом заявил представитель северокорейского министерства иностранных дел.

"КНДР нанесет ответный удар в случае провокации со стороны США", - подчеркнул дипломат, комментируя произведенный Пхеньяном 14 мая запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12".

Он категорически отверг заявление Совета Безопасности ООН с осуждением этого пуска, осуществленного, как утверждают в КНДР, "для укрепления сил ядерного сдерживания в интересах самообороны". Представитель МИД подверг критике Совбез, который "никак не отреагировал на проведенные недавно США испытания двух межконтинентальных баллистических ракет".

Он предупредил, что "право на самооборону является важнейшим принципом защиты суверенитета государства". Поэтому КНДР, отмечается в заявлении, "будет рассматривать выдвинутые против нее обвинения в данной сфере как грубейшее вмешательство во внутренние дела республики".

В понедельник СБ ООН осудил очередное ракетное испытание, проведенное КНДР 14 мая. В принятом заявлении для печати члены Совбеза выразили обеспокоенность "крайне дестабилизирующим поведением" Пхеньяна, который осуществляет пуски баллистических ракет в нарушение резолюций.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
4
Монорельсовую дорогу в Москве переделают в трамвайные линии
5
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
6
Алексей Баталов переведен из больницы в реабилитационный центр
7
Взрыв в Волгограде произошел из-за повреждения газопровода при незаконном подключении
Темы дня
Загрузка...
Реклама