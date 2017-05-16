В Киеве у монумента Родина-мать установят мемориал участникам силовой операции в Донбассе

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Мемориальный комплекс воинам силовой операции в Донбассе вскоре может появиться на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне (ранее Национальный музей истории Великой Отечественной войны). В стране уже готовят конкурс на лучшую экспозицию мемориала.

"Это будет не просто мемориал, а целый мемориальный комплекс под названием "Агрессия России". Название это утвержденное, но пока рабочее. Возможно, мемориал будет находиться на пятачке возле Верхних московских ворот старой Печерской крепости", - сказал главный художник музея Второй мировой войны Анатолий Гайдамака украинскому изданию "Вести".

Художник уверяет, что массивных скульптур и громоздкой архитектуры, характерных для эпохи СССР, в мемориале не будет. "Никаких постаментов с фигурами, падающими ранеными солдатами и т. д. Будут символы и аллегории", - уточнил Гайдамака.

В то же время заместитель гендиректора музея Второй мировой войны Людмила Рыбченко подтвердила, что место для создания мемориала на территории музея уже утверждено, но дата конкурса и количество участников пока не известно.

Секретарь комиссии Киевсовета по вопросам культуры Александр Поживанов не уверен, что место для установки мемориального комплекса выбрано правильно. "Идея создания памятника абсолютно правильная. Но мы же выделили землю возле аллеи Героев Небесной сотни (бывшая улица Институтская) для создания музея Революции достоинства. Мне кажется, на его территории мемориал воинам АТО (силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС) был бы уместнее. А вообще, я уверен, что мемориалы следует устанавливать после завершения АТО, а не в то время, когда продолжают идти боевые действия и гибнут люди", - полагает Поживанов.

С ветеранами никто не советовался

Издание напоминает, что мемориал ранее анонсировал президент Петр Порошенко и апеллировал к организациям ветеранов силовой операции. Якобы они к нему обращались и представляли свое видение мемориального комплекса. Но глава Союза ветеранов и участников силовой операции Голосеевского района Киева Анатолий Болотин уверил "Вести", что с киевскими ветеранами этот вопрос не обсуждали, хотя считает территорию музея Второй мировой войны идеальным местом для мемориала.

Почти из любой точки Киева можно увидеть гигантскую фигуру женщины с мечом и щитом - именно здесь находится музей Великой Отечественной войны. Его коллекция насчитывает более 300 000 экспонатов, но самым известным экспонатом и бесспорным символом музейного комплекса является 62-метровая Родина-мать, возвышающаяся прямо над зданием музея.

На 10 гектарах расположена масштабная выставка военной техники тех времен, огромная чаша с Вечным огнем и аллея городов-героев с детальными скульптурными композициями.

16 июля 2015 года Национальный музей истории Великой Отечественной войны официально переименовали в "Музей истории Украины во Второй мировой войне" в связи с вступлением в силу законов о декоммунизации. С тех пор начала видоизменяться и экспозиция музея.