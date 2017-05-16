Новым послом ЕС в России назначен Маркус Эдерер

БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Новым главой миссии ЕС в России назначен госсекретарь МИД Германии Маркус Эдерер. Об этом сообщила пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Маркус Эдерер назначен главой миссии ЕС в России, в настоящий момент он занимает пост госсекретаря МИД ФРГ", - говорится в заявлении пресс-службы.

Эдерер вошел в список из 41 главы миссий ЕС по всему миру, утвержденному сегодня Федерикой Могерини. К исполнению своих обязанностей они приступят после получения агремана (предварительного дипломатического согласования) с принимающими государствами.