Новым послом ЕС в России назначен Маркус Эдерер

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Новым главой миссии ЕС в России назначен госсекретарь МИД Германии Маркус Эдерер. Об этом сообщила пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Маркус Эдерер назначен главой миссии ЕС в России, в настоящий момент он занимает пост госсекретаря МИД ФРГ", - говорится в заявлении пресс-службы.
Эдерер вошел в список из 41 главы миссий ЕС по всему миру, утвержденному сегодня Федерикой Могерини. К исполнению своих обязанностей они приступят после получения агремана (предварительного дипломатического согласования) с принимающими государствами.