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США расширили свой санкционный список по Сирии

Международная панорама
16 мая, 21:17 дата обновления: 16 мая, 21:40 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Такие меры минфин ввел в ответ на "продолжающиеся акты насилия правительства Арабской Республики в отношении собственных граждан"

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Правительство США расширило свой перечень сирийских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют односторонние американские санкции, включив в него в том числе еще ряд предполагаемых представителей окружения президента Башара Асада.

Как сообщило министерство финансов США, оно внесло в черный список еще пять физических и такое же количество юридических лиц. Под действие ограничительных мер попали: Мухаммед Аббас, Самир Сахир Дервиш, Ихаб Махлуф, Ияд Махлуф, Мухаммед бен Мухаммед Фарис Кувайдир, а также компании Al-Ajnihah, SCIT и Barly Off-Shore, благотворительная организация Al-Bustan и банк Cham Islamic Bank.

Как заявил минфин, рестрикции введены "в ответ на продолжающиеся акты насилия правительства Сирии в отношении его собственных граждан". На практике новое решение Вашингтона означает запрет для американских граждан и компаний вести какие-либо дела с внесеннымм в черный список, а также замораживание активов этих лиц и организации в банковской системе США, если таковые будут обнаружены.

Как уточнили американские власти, Аббас приходится двоюродным братом Рами Махлуфу. Последний является кузеном Башара Асада и одним из крупнейших предпринимателей Сирии. А Ихаб Махлуф и Ияд Махлуф - это родные братья Рами, то есть тоже кузены Башара Асада. Ихаб и Ияд Махлуф, по версии Вашингтона, помогали Рами обходить санкции путем "вывода его активов за рубеж".

США ввели санкции в отношении Рами Махлуфа еще летом 2012 года.

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