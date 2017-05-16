Сенатор Корнин исключил себя из числа кандидатов на пост главы ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Член Сената Конгресса США от Техаса Джон Корнин снял свою кандидатуру с рассмотрения в качестве нового директора Федерального бюро расследований (ФБР) вместо уволенного Джеймса Коми. Об этом сенатор объявил в распространенном заявлении.

"Нашей стране как никогда ранее требуется авторитетный, самостоятельный директор ФБР. Я уведомил администрацию, что я привержен цели помочь ей подыскать такого человека. Для меня наилучший способ служить (народу) - это продолжать отстаивать консервативную повестку в Сенате", - отметил Корнин в заявлении, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генпрокурор США и его заместитель Род Розенстайн, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, он был назначен на него летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Трамп подтвердил в субботу, что может назначить нового директора ФБР до отъезда с официальным визитом в Саудовскую Аравию в следующую пятницу. Сешнс и Розенстайн начали собеседования с первой четверкой кандидатов. Помимо Корнина, в круг этих лиц вошли бывший помощник главы минюста Элис Фишер, исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб и член апелляционного суда штата Нью-Йорк Майкл Гарсиа.