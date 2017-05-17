Глава Тихоокеанского командования ВС США считает, что КНДР движется к созданию МБР

ТОКИО, 17 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Военное руководство США считает, что КНДР с каждым новым испытанием продвигается к своей цели - созданию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с ядерной боеголовкой. Об этом заявил на лекции в Токио глава Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Харри Харрис.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не боится неудач, и каждое новое ракетное испытание становится для него успехом, поскольку приближает еще на шаг к получению возможности отправить ядерную боеголовку в любую точку на Земле", - сказал он. По мнению адмирала, КНДР представляет угрозу не только для Корейского полуострова. "Это угроза Японии, угроза Китаю и России", - убежден он.

Глава Тихоокеанского командования призвал в связи с этим принять новые санкции в отношении Пхеньяна. Он подтвердил также обязанности США по защите Японии в случае военного конфликта. Харрис во вторник встретился в Токио с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По мнению местных наблюдателей, они обсудили прежде всего ракетно-ядерную программу КНДР.

КНДР осуществила в ночь на 14 мая очередной пуск баллистической ракеты близ города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). По данным американских военных, ракета стартовала примерно в 23:30 мск субботы и упала в Японское море.

Южнокорейская газета "Чунан ильбо" сообщила ранее со ссылкой на источники в национальной разведке, что Пхеньян, судя по всему, сумел разработать боеголовку, которая выдерживает перегрузки и высокую температуру при входе в плотные слои атмосферы после полета в космосе. В частности, как было установлено, аппаратура в боеголовке 14 мая послала телеметрическую информацию в центр управления уже после возвращения в атмосферу. Сеул полагает, что для разработки межконтинентальной ракеты КНДР потребуется еще 2-3 года.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.