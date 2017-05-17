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Насосная станция в Тельманово повреждена в результате обстрелов ВСУ

Международная панорама
17 мая, 8:40 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 17, мая. /ТАСС

Город остался без водоснабжения

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ДОНЕЦК, 17 мая. /ТАСС/. Насосная станция, питающая водой Тельманово, ночью попала под массированный обстрел украинских военных, город остался без водоснабжения. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщил представитель компании "Вода Донбасса".

"Около 02:00 Вооруженными силами Украины (ВСУ) была обстреляна насосная станция третьего подъема в Тельманово. Известно, что были прямые попадания. Сегодня будем осматривать повреждения и принимать решения по дальнейшим действиям", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, как рассказал в беседе с ДАН представитель силового ведомства ДНР, минувшей ночью украинские силовики обстреляли Тельманово из артиллерийских орудий калибра 152 мм, ВСУ выпустили около 26 снарядов.

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