Посол Финляндии в РФ: предложение об организации встречи Путина и Трампа остается в силе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Предложение Финляндии об организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа остается в силе. Об этом заявил журналистам посол Финляндии в России Микко Хаутала, который прибыл в Екатеринбург с рабочей поездкой.
Ранее Финляндия на высшем уровне предлагала организовать встречу президентов двух стран. "Предложение остается в силе, но это от нас не зависит, это зависит в первую очередь от этих двух президентов", - сказал финский дипломат.