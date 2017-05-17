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СМИ: ВСУ обстреливают район Донецкой фильтровальной станции

Международная панорама
17 мая, 11:03 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 17, мая. /ТАСС

Персонал заблокирован на объекте, передает Донецкое агентство новостей

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ДОНЕЦК, 17 мая. /ТАСС/. Район Донецкой фильтровальной станции (ДФС) оказался в зоне обстрела украинских силовиков, персонал предприятия направлен в убежище. Об этом сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"По данным представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) из-за продолжающихся обстрелов территории республики в настоящее время обслуживающий персонал ДФС заблокирован на объекте обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Нет возможности ни въезда, ни выезда. Люди находятся в убежище, но опасность для их жизни и здоровья сохраняется", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Басурин добавил, что в районе станции зафиксировано несколько попаданий. Обстрел на данный момент продолжается.

Район ДФС является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения - Донецк и Ясиноватую, поселки Васильевку и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, подконтрольные Киеву. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.

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