ВКП не видит возможности принятия новой конституции без ухода Асада

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ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП) считает принципиальным моментом урегулирования уход президента Башара Асада, без этого, с точки зрения ВКП, принятие новой конституции невозможно. Такое мнение выразил официальный представитель делегации на переговорах Салем аль-Меслет.
"Я не хотел бы вдаваться в детали, но наш подход к будущему Сирии ясен, - сказал он, комментируя сообщения о том, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен сосредоточиться на обсуждении конституции. - Наша страна должна управляться народом в соответствии с принципом верховенства права, так чтобы каждый житель был свободен от насилия, от кого бы оно ни исходило - государства, террористов или иностранных вооруженных сил".
"Асад не может возглавлять страну, где действовала бы такая конституция", - считает он.
Во вторник де Мистура сообщил участникам межсирийских переговоров о намерении создать специальный консультативный механизм по конституционным и юридическим вопросам при офисе спецпосланника, в работе которого принимали бы участие представители делегаций.