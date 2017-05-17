ВКП не видит возможности принятия новой конституции без ухода Асада

ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП) считает принципиальным моментом урегулирования уход президента Башара Асада, без этого, с точки зрения ВКП, принятие новой конституции невозможно. Такое мнение выразил официальный представитель делегации на переговорах Салем аль-Меслет.

"Я не хотел бы вдаваться в детали, но наш подход к будущему Сирии ясен, - сказал он, комментируя сообщения о том, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен сосредоточиться на обсуждении конституции. - Наша страна должна управляться народом в соответствии с принципом верховенства права, так чтобы каждый житель был свободен от насилия, от кого бы оно ни исходило - государства, террористов или иностранных вооруженных сил".

"Асад не может возглавлять страну, где действовала бы такая конституция", - считает он.

Во вторник де Мистура сообщил участникам межсирийских переговоров о намерении создать специальный консультативный механизм по конституционным и юридическим вопросам при офисе спецпосланника, в работе которого принимали бы участие представители делегаций.