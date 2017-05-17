Bild: два турецких генерала попросили убежище в Германии

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БЕРЛИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Два турецких генерала, участвовавших в попытке госпереворота 15 июля прошлого года, запросили убежище в Германии. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По сведениям издания, военные ходатайствовали об убежище в понедельник вечером в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне. После предварительной проверки оба были доставлены в центр первичного приема беженцев в городе Гисен (федеральная земля Гессен).
В начале мая еженедельник Der Spiegel сообщал, что число турецких граждан, запрашивающих убежище в Германии, растет. По данным журнала, в настоящее время Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF, БАМФ) рассматривает около 450 ходатайств, поступивших от турецких дипломатов, военных, судей и других госслужащих. Большинство из них турецкие власти подозревают в связях с движением мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки госпереворота.
Всего же в БАМФ находятся более 7,7 тыс. запросов от граждан Турции.