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Bild: два турецких генерала попросили убежище в Германии

Международная панорама
17 мая, 12:50 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Военные участвовали в попытке государственного переворота в Турции в 2016 году

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БЕРЛИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Два турецких генерала, участвовавших в попытке госпереворота 15 июля прошлого года, запросили убежище в Германии. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, военные ходатайствовали об убежище в понедельник вечером в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне. После предварительной проверки оба были доставлены в центр первичного приема беженцев в городе Гисен (федеральная земля Гессен).

В начале мая еженедельник Der Spiegel сообщал, что число турецких граждан, запрашивающих убежище в Германии, растет. По данным журнала, в настоящее время Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF, БАМФ) рассматривает около 450 ходатайств, поступивших от турецких дипломатов, военных, судей и других госслужащих. Большинство из них турецкие власти подозревают в связях с движением мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки госпереворота.

Всего же в БАМФ находятся более 7,7 тыс. запросов от граждан Турции.

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Темы
Попытка государственного переворота в Турции
Страны
Турция Германия
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