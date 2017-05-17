СБУ: украинские частные компании продолжат пользоваться "1С", несмотря на запрет

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Частные украинские компании продолжат пользоваться продуктами российской компании "1С", несмотря на указ президента страны Петра Порошенко о санкциях. Об этом сообщила журналистам заместитель директора департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Юлия Лапутина.

"Мы не можем заставить частный сектор отказаться от запрещенного продукта российской компании "1С", которой пользуются для управления бизнесом", - отметила она. В то же время, его использование государственными компаниями недопустимо, подчеркнула представитель спецслужбы.

При этом Лапутина признала, что все украинские госструктуры пользуются системой "1С" и отказаться от нее им будет непросто, поскольку компания является "монополистом рынка".

В минувший вторник Порошенко ввел ограничительные меры против компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства. Согласно указу, у компании "блокируются активы, ограничивается вывод капитала за пределы Украины, запрещается передавать технологии и права на объекты интеллектуальной собственности, а также прекращается действие лицензий".

В то же время руководство украинского подразделения "1С" заявило, что деятельность предприятия полностью соответствует законодательству Украины.