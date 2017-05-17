СБУ: украинские частные компании продолжат пользоваться "1С", несмотря на запрет

IT-технологии для мусульман: от халяль-путеводителя до виртуального хаджаЭкономика и бизнес 17 мая, 15:20
Ситуация с превышением сероводорода в Капотне стабилизироваласьОбщество 17 мая, 15:11
Власти Москвы обнародовали данные опроса жителей сносимых пятиэтажекОбщество 17 мая, 15:11
Колобков: задача обеспечения регионов России бассейнами решена не полностьюСпорт 17 мая, 14:59
Трейлеры к лентам "Коллектор" и "Матильда" номинированы на престижную американскую премиюКультура 17 мая, 14:58
Федун уверен в том, что Каррера не покинет "Спартак"Спорт 17 мая, 14:52
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и ТрампаПолитика 17 мая, 14:50
Не имеющим 25 лет стажа украинцам повысят пенсионный возрастМеждународная панорама 17 мая, 14:48
Отправление поезда с хоккеистами сборной России в Париж задерживаетсяСпорт 17 мая, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Частные украинские компании продолжат пользоваться продуктами российской компании "1С", несмотря на указ президента страны Петра Порошенко о санкциях. Об этом сообщила журналистам заместитель директора департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Юлия Лапутина.
"Мы не можем заставить частный сектор отказаться от запрещенного продукта российской компании "1С", которой пользуются для управления бизнесом", - отметила она. В то же время, его использование государственными компаниями недопустимо, подчеркнула представитель спецслужбы.
При этом Лапутина признала, что все украинские госструктуры пользуются системой "1С" и отказаться от нее им будет непросто, поскольку компания является "монополистом рынка".
В минувший вторник Порошенко ввел ограничительные меры против компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства. Согласно указу, у компании "блокируются активы, ограничивается вывод капитала за пределы Украины, запрещается передавать технологии и права на объекты интеллектуальной собственности, а также прекращается действие лицензий".
В то же время руководство украинского подразделения "1С" заявило, что деятельность предприятия полностью соответствует законодательству Украины.