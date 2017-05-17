МИД ФРГ с беспокойством воспринял санкции Украины против России

БЕРЛИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Германское правительство убеждено, что введенные недавно Киевом санкции против российских компаний не способствуют улучшению отношений между Украиной и Россией. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Данные меры следует понимать как реакцию на происходящее, но такие шаги не являются вкладом в улучшение российско-украинских отношений", - убежден он.

По его словам, "это и другие вопросы, возможно, будут предметом переговоров канцлера (Ангелы Меркель) и президента (Петра Порошенко", которые состоятся 20 мая в правительственной резиденции под Берлином.

В германском МИД также с беспокойством восприняли информацию о введении ограничительных мер. Как подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства Мартин Шефер, "многое из того, что касается сферы СМИ, заставляет нас задаваться вопросом о свободе прессы".