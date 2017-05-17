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Часть солдат батальона НАТО в Латвии временно будут жить в палатках

Международная панорама
17 мая, 17:17 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Причиной стало то, что Латвия еще не успела реконструировать казармы на военной базе Адажи

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РИГА, 17 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия еще не успела завершить реконструкцию казарм на военной базе в Адажи, поэтому часть солдат возглавляемого Канадой многонационального батальона НАТО до осени будут жить в специальных армейских палатках. Об этом сегодня сообщил министр обороны республики Раймондс Бергманис.

"Сейчас в Адажи уже работают представители союзников по логистике. Это сложный процесс. Одновременно здесь будут находиться почти 400 солдат, которые связаны с размещением материально-технических средств и выполнением строительных работ", - сказал он местному новостному агентству LETA.

По словам Бергманиса, боевая группа альянса прибудет в Латвию до июня, однако новые казармы к этому времени построить не удастся, поэтому часть солдат будут жить в палатках. "Канадская сторона проявила понимание и готова разместить военнослужащих других стран, вошедших в группу, "под крышей". Сами же они будут жить в палатках до момента, пока казармы не будут достроены. Осенью же все уже будут жить "под крышей", - отметил глава минобороны.

Лидеры альянса на саммите в Варшаве в июле 2016 года приняли решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Численность натовской группировки в Латвии составит порядка 1 тыс. человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении, а возглавит батальон Канада, направив в республику 455 солдат.

В республику уже прибыла группа военных инженеров из Канады для строительства военной базы. В ее состав вошли около 50 военнослужащих инженерного подразделения Вооруженных сил Канады. В Латвии они построят "небольшой город", рассчитанный на проживание 500 солдат. В страну также уже была доставлена боевая техника и экипировка ВС Канады для подготовки развертывания международного батальона НАТО.

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