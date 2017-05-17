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МВФ призвал Украину не ограничивать полномочия Антикоррупционного бюро

Международная панорама
17 мая, 18:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, мая. /ТАСС

В Международном валютном фонде считают, что принятие такого законопроекта "могло бы серьезно подорвать эффективность системы борьбы с коррупцией"

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КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) направил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману письмо-предупреждение, в котором подверг критике законопроект Верховной рады, предполагающий изменение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщило в среду издание "Европейская правда", в распоряжении которого имеется текст документа.

Законопроект предлагает лишить НАБУ возможности проводить расследования в отношении высокопоставленных чиновников, подозреваемых в причастности к коррупции, если по делу вынесено решение другим правоохранительным ведомством.

По мнению руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, принятие этого законопроекта "могло бы серьезно подорвать эффективность системы борьбы с коррупцией". В связи с этим МВФ обращается к Гройсману с просьбой "помочь сохранить законодательную базу в соответствии с политикой, предусмотренной в меморандуме с МВФ".

Кроме того, в организации надеются на то, что украинские власти в ближайшее время предоставят НАБУ право "прослушки" на законодательном уровне. "В этом контексте, я поддерживаю принятие законопроекта, позволяющего НАБУ независимо проводить "прослушку", как и было согласовано, в конце мая", - говорится в письме.

Обязательство Киева до конца мая 2017 года узаконить за НАБУ право "прослушки" является одним из пунктов меморандума по вопросам экономической и финансовой политики между Украиной и МВФ.

Программа МВФ для Украины

В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю программу для Украины на $17 млрд, которая предусматривала ежеквартальный пересмотр программы и выделение в 2015-2016 годах восьми траншей. При этом Украина получила три из них: на $5 млрд, $1,7 млрд и $1 млрд. Последний кредит предоставлен в сентябре 2016 года.

Национальный банк Украины рассчитывает на шесть траншей в этом году от Международного валютного фонда и Европейского союза общим объемом $6 миллиардов.

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