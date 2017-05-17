СМИ: США продолжат смягчать санкции в отношении Ирана

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена продлить действие режима смягчения санкций в отношении Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД, соглашение по иранской ядерной программе). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Летом 2015 года Иран и "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали Совместный всеобъемлющий план действий, реализация которого началась 16 января 2016 года. Этот документ предусматривает, в частности, отмену санкций со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность и поставить ее под полный контроль Международного агентства по атомной энергии.

В начале 2016 года, когда Иран подтвердил выполнение обязательств по соглашению с "шестеркой", президент США Барак Обама подписал указ об отмене некоторых санкционных мер. Они касались только иностранных фирм и зарубежных филиалов американских компаний. Из перечня иранских физических и юридических лиц, подпадающих под американские санкции, были исключены более 400 имен и названий.

В апреле Трамп поручил Совету национальной безопасности при Белом доме провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана. Журнал Foreign Policy сообщал при этом, что Вашингтон рассматривает возможность усиления санкций в отношении ближневосточной страны с целью заставить Тегеран выполнять обязательства соглашения.

В Иране 19 мая пройдут президентские выборы. Борьбу ведут четыре кандидата - баллотирующийся на второй срок действующий президент Хасан Роухани, бывший генпрокурор Эбрахим Раиси, бывший министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба. Первые два кандидата считаются бесспорными фаворитами.