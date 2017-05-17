Комитет Сената США запросил у ФБР данные о контактах экс-главы бюро с Белым домом

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Спецкомитет Сената Конгресса США по разведке запросил у ФБР данные о любых контактах бывшего директора бюро Джеймса Коми с представителями Белого дома и Министерства юстиции по вопросу расследования так называемого вмешательства России в американские выборы 2016 года, сам же Коми приглашен на слушания. Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета республиканца Ричарда Бэрра и его заместителя, демократа Марка Уорнера.

"Сегодня комитет направил два дополнительных письма с целью получить сведения, относящиеся к проводимому им расследованию", - говорится в тексте. Первое письмо было отослано на имя Коми, в нем сенаторы приглашают экс-главу ФБР "выступить на слушаниях спецкомитета по разведке, как на открытых, так и на закрытых".

"Второе письмо было отправлено исполняющему обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбу с целью получить любые записи или уведомления, составленные бывшим директором, которые имеют отношение к контактам между ним и старшими представителями Белого дома и Минюста, связанным с расследованием действий России", - сказано в заявлении Бэрра и Уорнера.

Президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генпрокурор США и его заместитель Род Розенстайн, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, он был назначен на него летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Во вторник председатель комитета Палаты представителей Конгресса по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чаффетс также попросил ФБР предоставить до 24 мая всю документацию, связанную с любого рода контактами между Трампом и Коми. Чаффетс, в частности, указывает на статью газеты The New York Times о записке Коми, в которой говорится, что Трамп якобы просил руководителя правоохранительной структуры прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.