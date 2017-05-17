США ввели санкции против лиц и организаций, причастных к ракетной программе Ирана

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министерство финансов США добавило в санкционные списки имена еще трех человек и четырех структур, которые имеют отношение к программе Ирана по разработке баллистических ракет. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте американского финансового ведомства.

Ограничения, в частности, были введены против Рахима Ахмади, директора в компании Shahid Bakeri Industries Group. Данная организация, по утверждению властей США, имеет прямое отношение к ракетной программе ИРИ. Санкции теперь также действуют против замдиректора по торговым вопросам в Defense Industries Organization Мортезы Фарасатпура и гражданина Китая Райана Ранлинга. Согласно данным минфина, Фарасатпур занимался поставками взрывчатых веществ и других материалов сирийскому правительству.

Из четырех компаний, попавших под санкции, три базируются в КНР. Это Shanghai Gang Quan Trade Co., Shanghai North Begins International и Shanghai North Transway International Trading. Кроме того, в черном списке теперь значится находящаяся в Тегеране Matin Sanat Nik Andishan. В минфине указывают, что китайские предприниматели выступали поставщиками деталей для создания ракет.

Гражданам США теперь запрещено вступать с перечисленными выше лицами и структурами в какие-либо деловые отношения, осуществлять сделки, а любая собственность и счета этих людей и компаний на территории США, в случае наличия таковых, будут арестованы.