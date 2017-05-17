США ввели санкции против лиц и организаций, причастных к ракетной программе Ирана

Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата РоссииСпорт 17 мая, 21:22
"Спартак" установил рекорд РФПЛ по количеству домашних побед за сезонСпорт 17 мая, 21:22
В работе мессенджера WhatsApp вновь произошел сбойЭкономика и бизнес 17 мая, 21:18
Fox News не подтвердил переход ведущей на должность пресс-секретаря Белого домаМеждународная панорама 17 мая, 21:07
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуанойПроисшествия 17 мая, 20:55
Открылся 70-й Каннский фестивальКультура 17 мая, 20:48
Матч РФПЛ "Спартак" - "Терек" был приостановлен из-за задымленияСпорт 17 мая, 20:47
Американский мотогонщик Хэйден попал под машину во время велопрогулкиСпорт 17 мая, 20:43
ЕС запросил у Киева информацию о блокировке российских интернет-ресурсовМеждународная панорама 17 мая, 20:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министерство финансов США добавило в санкционные списки имена еще трех человек и четырех структур, которые имеют отношение к программе Ирана по разработке баллистических ракет. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте американского финансового ведомства.
Ограничения, в частности, были введены против Рахима Ахмади, директора в компании Shahid Bakeri Industries Group. Данная организация, по утверждению властей США, имеет прямое отношение к ракетной программе ИРИ. Санкции теперь также действуют против замдиректора по торговым вопросам в Defense Industries Organization Мортезы Фарасатпура и гражданина Китая Райана Ранлинга. Согласно данным минфина, Фарасатпур занимался поставками взрывчатых веществ и других материалов сирийскому правительству.
Из четырех компаний, попавших под санкции, три базируются в КНР. Это Shanghai Gang Quan Trade Co., Shanghai North Begins International и Shanghai North Transway International Trading. Кроме того, в черном списке теперь значится находящаяся в Тегеране Matin Sanat Nik Andishan. В минфине указывают, что китайские предприниматели выступали поставщиками деталей для создания ракет.
Гражданам США теперь запрещено вступать с перечисленными выше лицами и структурами в какие-либо деловые отношения, осуществлять сделки, а любая собственность и счета этих людей и компаний на территории США, в случае наличия таковых, будут арестованы.