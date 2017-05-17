В ходе протестов в венесуэльском штате Тачира убит подросток

МЕХИКО, 17 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльские власти сообщили о еще одном погибшем в ходе массовых протестов в штате Тачира на северо-западе страны. Им стал 15-летний подросток, получивший огнестрельное ранение в районе Сан-Кристобаль. По данным оппозиции, на антиправительственных манифестациях в Тачире на этой неделе пострадали не менее 120 человек, несколько погибли.

"Для расследования гибели 15-летнего подростка в ходе протестов в Сан-Кристобале назначен прокурор", - сообщила генеральная прокуратура Венесуэлы в своем Twitter. На обнародованной в этой же социальной сети видеозаписи девушка, представившаяся сестрой покойного, рассказала, что молодой человек был смертельно ранен, когда шел за мукой по просьбе матери.

MP comisionó a la Fiscal 16ª de Táchira para investigar muerte de un adolescente de 15 años en San Cristóbal https://t.co/K3ipohjIq5 #17May — Ministerio Público (@MPvenezolano) 17 May 2017

После прошедших в Тачире на текущей неделе акций протеста, сопровождавшихся нападениями на магазины и полицейские участки, министерство обороны направило в регион две тысячи сотрудников Национальной гвардии и 600 военнослужащих подразделений специального назначения.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные антиправительственные манифестации, число которых приближается к тысяче. По данным неправительственных организаций, в ходе них были задержаны свыше 2,3 тыс. человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппозиции, от действий силовиков погибли 46 участников акций протеста, сотни пострадали.