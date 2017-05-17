Reuters: Трамп хочет призвать страны Персидского залива сформировать альянс подобный НАТО

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп хочет во время своей первой зарубежной поездки призвать страны Персидского залива сформировать на Ближнем Востоке альянс наподобие НАТО. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в вашингтонской администрации.

По его данным, Трамп "использует поездку в Саудовскую Аравию, чтобы призвать страны Персидского залива сформировать похожую на НАТО силу на Ближнем Востоке".

Как ранее объявил Белый дом, президент совершит 21-27 мая свое первое зарубежное турне, в рамках которого нанесет визиты в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию, Ватикан и Бельгию, в том числе для участия в саммитах G7 и НАТО, а также для встречи с папой римским Франциском. Саммит НАТО 25 мая станет политическим бенефисом Трампа на европейской арене.