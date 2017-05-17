Reuters: Трамп хочет призвать страны Персидского залива сформировать альянс подобный НАТО

Сборная России сыграет с чехами за выход в полуфинал чемпионата мира по хоккеюСпорт 18 мая, 0:11
"Монако" в восьмой раз в истории стал чемпионом ФранцииСпорт 18 мая, 0:08
От Калининграда до Кронштадта: боевые корабли Балтийского флотаАрмия и ОПК 18 мая, 0:05
День Балтийского флота. ДосьеБиографии и справки 18 мая, 0:01
"Ювентус" стал обладателем Кубка Италии в 12-й разСпорт 18 мая, 0:00
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщикаСпорт 17 мая, 23:53
Постпред США при ООН допустила повторение сирийского сценария в ВенесуэлеМеждународная панорама 17 мая, 23:47
Постпред США при ООН: Америка всегда считала Западный берег частью ИзраиляМеждународная панорама 17 мая, 23:42
Захарова: СМИ в США становятся игроками в политической борьбеПолитика 17 мая, 23:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп хочет во время своей первой зарубежной поездки призвать страны Персидского залива сформировать на Ближнем Востоке альянс наподобие НАТО. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в вашингтонской администрации.
По его данным, Трамп "использует поездку в Саудовскую Аравию, чтобы призвать страны Персидского залива сформировать похожую на НАТО силу на Ближнем Востоке".
Как ранее объявил Белый дом, президент совершит 21-27 мая свое первое зарубежное турне, в рамках которого нанесет визиты в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию, Ватикан и Бельгию, в том числе для участия в саммитах G7 и НАТО, а также для встречи с папой римским Франциском. Саммит НАТО 25 мая станет политическим бенефисом Трампа на европейской арене.