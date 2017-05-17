На Украине подали в суд на Порошенко из-за санкций против российских интернет-ресурсов

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Украинский юрист Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд страны с требованием признать незаконным указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций против ряда российских интернет-ресурсов. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Facebook.

"Признать незаконным указ президента Украины Порошенко Петра Алексеевича от 15 мая 2017 года №133/2017 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - указывается в исковом заявлении.

В комментарии к заявлению, которое Лихачев также опубликовал в Facebook, он подчеркнул, что согласно статье 34 Конституции Украины каждому гражданину гарантируется свобода мысли и слова и право на беспрепятственное выражение своих убеждений. "И дело не в "ВКонтакте" и "Одноклассниках" и т. д. Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Мы же страна, которая движется в Европу, а делаем то, что делает Северная Корея", - написал он.

16 мая был опубликован указ Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Украинские провайдеры уже начала блокировать эти ресурсы.