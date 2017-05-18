Двое полицейских задержаны за убийство подростка на акции протеста в Венесуэле

МЕХИКО, 18 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Двое сотрудников венесуэльской полиции в среду были задержаны по подозрению в убийстве 17-летнего юноши на акции протеста в штате Тачира. Об этом сообщил в своем Twitter уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

"Оба полицейских находятся под стражей", - написал Сааб. Подросток был убит 15 мая в районе Пальмиры в муниципалитете Гуасимо. В ходе беспорядков, сопровождавших акции протеста в Тачире на текущей неделе, пострадали не менее 120 человек, не менее четырех погибли.

Ранее в среду министерство обороны Венесуэлы объявило об отправке в Тачиру 2 тыс. сотрудников Национальной гвардии и 600 военнослужащих подразделений специального назначения.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные антиправительственные манифестации, число которых приближается к тысяче. По данным неправительственных организаций, в ходе них были задержаны свыше 2,3 тыс. человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппозиции, число погибших от действий силовиков приближается к 50, сотни человек пострадали.