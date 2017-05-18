Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двое полицейских задержаны за убийство подростка на акции протеста в Венесуэле

Международная панорама
18 мая, 3:53 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Подросток был убит 15 мая в районе Пальмиры в муниципалитете Гуасимо

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 18 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Двое сотрудников венесуэльской полиции в среду были задержаны по подозрению в убийстве 17-летнего юноши на акции протеста в штате Тачира. Об этом сообщил в своем Twitter уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Венесуэле
© AP Photo/Ariana Cubillos

Число пострадавших за день протестов в Каракасе возросло до 93 человек

В Венесуэле протестующие свалили и подожгли памятник Уго Чавесу

Сотни человек пострадали за день уличных акций протеста в Каракасе

"Оба полицейских находятся под стражей", - написал Сааб. Подросток был убит 15 мая в районе Пальмиры в муниципалитете Гуасимо. В ходе беспорядков, сопровождавших акции протеста в Тачире на текущей неделе, пострадали не менее 120 человек, не менее четырех погибли.

Ранее в среду министерство обороны Венесуэлы объявило об отправке в Тачиру 2 тыс. сотрудников Национальной гвардии и 600 военнослужащих подразделений специального назначения.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные антиправительственные манифестации, число которых приближается к тысяче. По данным неправительственных организаций, в ходе них были задержаны свыше 2,3 тыс. человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппозиции, число погибших от действий силовиков приближается к 50, сотни человек пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
2
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной
3
Трамп посетовал, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним
4
ЦБ выявил нарушения при продаже электронных ОСАГО у крупнейших страховщиков
5
СМИ: Трампа привели в ярость публикации об увольнении его пресс-секретаря
6
Globo: в Бразилии зарегистрирован запрос об импичменте Темера
7
Reuters: Трамп хочет призвать страны Персидского залива сформировать альянс подобный НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама