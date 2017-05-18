Рада провалила голосование о персональных санкциях против Януковича

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины провалила голосование о внесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения о персональных санкциях против экс-президента Виктора Януковича и 20 членов его команды. Депутаты голосовали трижды, но необходимого большинства голосов (226) так и не набрали.

Согласно тексту постановления, предполагалось "одобрить и внести на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных санкций за создание реальных или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие террористической деятельности". В приложении к постановлению указывалось, что санкции должны быть применены по отношению к бывшему президенту, его сыну Александру Януковичу, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, бывшему премьер-министру Николаю Азарову, экс-главе министерства внутренних дел Виталию Захарченко и другим членам команды Януковича и представителям кабмина времен его президентства.

Ранее, 15 ноября 2016 года, в Раде четырежды пытались включить в повестку дня вопрос о применении персональных санкций в отношении представителей бывшей власти, однако необходимого количества голосов так и не набралось. Депутаты вновь пробовали внести этот вопрос в повестку Рады 17 ноября, но попытка также не увенчалось успехом. На этот раз постановление в повестке фигурировало, но несмотря на все усилия спикера Андрея Парубия, депутаты не смогли консолидироваться.