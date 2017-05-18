Не менее трех человек погибли в результате атаки ИГ в Дейр-эз-Зоре

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БЕЙРУТ, 18 мая. /ТАСС/. По меньшей мере три мирных жителя погибли, несколько получили ранения в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.
Об этом сообщило агентство SANA.
По его данным, ракетному обстрелу террористов подвергся один из жилых районов города.
Провинциальный центр Дейр-эз-Зор, где проживает около 200 тыс. человек, находится на осадном положении с 2014 года. Городские районы, которые обороняет сирийская армия и ополченцы, постоянно подвергаются обстрелам. Банды ИГ окружили также военный аэродром - основной форпост правительственных сил.