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Globo: в Бразилии проводятся обыски и аресты из-за скандала вокруг разговора с Темером

Международная панорама
18 мая, 15:08 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Сестра сенатора Аэсиу Невиса Андреа была арестована, какие именно обвинения ей будут предъявлены, пока не сообщается

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Президент Бразилии Мишел Темер, 18 мая

© REUTERS/Ueslei Marcelino

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная полиция Бразилии проводит обыски в домах сенатора Аэсиу Невиса и Родригу Роши Лоуреса, помощника президента страны Мишела Темера. Как сообщил телеканал Globo, данная спецоперация связана с содержанием разговора главы государства, запись которого была обнародована накануне.

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Сестра Аэсиу Невиса Андреа была арестована в рамках данного дела. Какие именно обвинения ей будут предъявлены, пока не сообщается. Сам сенатор был временно отстранен от должности по решению Федерального верховного суда. Что касается помощника Темера Роши Лоуреса, то сейчас он находится в США, но местные СМИ не исключают, что он может быть арестован по возвращению.

Накануне бразильские предприниматели передали в Федеральный верховный суд страны запись, на которой президент республики Мишел Темер якобы просит подкупить экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. Речь идет о владельцах компании JBS SA - одного из крупнейших в мире производителей говядины - братьях Жоэсли Батисте и Уэсли Батисте. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.

Также было обнародовано видео, на котором один из советников президента, Родригу Роша Лоурес, кладет крупную сумму денег в сумку. Какую именно информацию предполагалось скрыть, не сообщается.

Кроме того, в своем заявлении братья Батиста обвинили сенатора Аэсиу Невиса в том, что политик потребовал от них 2 миллиона реалов ($638 тыс.) на оплату адвокатов по антикоррупционному делу. Парламентарий, возглавляющий влиятельную Партию бразильской социал-демократии, был соперником экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф во втором туре президентских выборов 2014 года. СМИ утверждают, что на записи также слышно, как Невис якобы говорит о возможности убить некого свидетеля, который может дать против него показания.

Как ожидается, Федеральный сенат обсудит вопрос о решении политика депутатской неприкосновенности.

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