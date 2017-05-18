Сирия и Ирак усилят координацию в борьбе с террористами на общей границе

БЕЙРУТ, 18 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент Сирии Башар Асад призвал в четверг "к укреплению партнерства и координации между Дамаском и Багдадом в борьбе против террористических группировок в районе общей границы" двух республик. Об этом, как сообщило информационное агентство SANA, он заявил на встрече с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалляхом аль-Файядом.

По информации агентства, стороны обсудили "конкретные шаги по практическому взаимодействию сирийской и иракской армий".