Сирия и Ирак усилят координацию в борьбе с террористами на общей границе

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БЕЙРУТ, 18 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент Сирии Башар Асад призвал в четверг "к укреплению партнерства и координации между Дамаском и Багдадом в борьбе против террористических группировок в районе общей границы" двух республик. Об этом, как сообщило информационное агентство SANA, он заявил на встрече с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалляхом аль-Файядом.
По информации агентства, стороны обсудили "конкретные шаги по практическому взаимодействию сирийской и иракской армий".