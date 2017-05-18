Мэй: провал соглашения по Brexit несет мрачные перспективы для Великобритании

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ЛОНДОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Провал соглашения с Брюсселем по условиям выхода Великобритании из Евросоюза несет мрачные перспективы для Соединенного Королевства. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, представляя предвыборную программу правящей Консервативной партии.
Глава правительства Соединенного Королевства обратилась к избирателям, которых призвала поддержать на парламентских выборах консерваторов, стремящихся, по ее словам, добиться заключения "наилучшего соглашения для Великобритании" при выходе из ЕС.
"Если мы (страна - прим. ТАСС) не сможем (заключить сделку - прим. ТАСС), то последствия для Великобритании и экономической безопасности простых рабочих людей будут мрачными. Если мы добьемся успеха, то перед нами открываются большие возможности", - сказала она.
Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit. Британские депутаты в апреле поддержали предложение британского премьера провести досрочные всеобщие парламентские выборы 8 июня.
По замыслу главы британского правительства, они должны завершиться убедительной победой консерваторов и существенно укрепить их позиции в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС.