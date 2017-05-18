Джаафари: создавать специальный механизм для обсуждения конституции Сирии не планируется

ЖЕНЕВА, 18 мая. /ТАСС/. Делегация правительства Сирии на переговорах в Женеве согласилась на проведение неформальных экспертных встреч по конституции страны, но о создании какого-то специального механизма для обсуждения этого вопроса речи не идет. Об этом заявил в четверг глава делегации Башар Джаафари.

"Представленный (спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой) документ относительно консультативного механизма больше не существует", - отметил он.

"Сегодня проходит неформальная встреча наших экспертов, еще одна может состояться завтра при необходимости. Результаты работы будут представлены на встрече нашей делегации со спецпосланником", - добавил Джаафари.

Разработка конституции возможна только народом страны, без какого-либо иностранного вмешательства, заявил глава делегации правительства.

"Разработка конституции является исключительным правом народа Сирии, какого-либо иностранного вмешательства мы не потерпим", - сказал он.