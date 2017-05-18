ВКП обвиняет правительство в нарушении перемирия в Сирии

ЖЕНЕВА, 18 мая. /ТАСС/. Делегация сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам обвинила правительство Сирии в нарушении перемирия.

"Режим Асада, к сожалению, не прекратил нарушений перемирия в Сирии. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам в пригородах Дамаска, Алеппо, Хаме, Хомсе, Идлибе", - сказал глава делегации ВКП на переговорах в Женеве Наср аль-Харири.

Аль-Харири добавил, что делегация ВКП передала спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре документ, в котором идет речь о нарушении перемирия.

Он также заявил, что согласие ВКП на участие в экспертных встречах по вопросам не означает отказа от требования передачи власти. "Все эти встречи проходят в рамках процесса поиска политического решения и целью обеспечения политического перехода", - сказал он.

"Мы передали де Мистуре свои замечания по его инициативе", - заявил он. В то же время аль-Харири отметил, что в делегации не видят принципиального новшества в организации встреч экспертов по вопросам конституции. "Встречи на техническом уровне проводились на переговорах и раньше", - указал он.